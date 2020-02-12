新冠肺炎疫情持續發燒，行政院長蘇貞昌已決定發放振興抵用券。（圖／杜宜諳）

行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，針對台灣各產業可能被武漢肺炎疫情而影響，明天行政院會擬通過的紓困措施，五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）將提供融資協助，並擬發振興抵用券，而旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，也有短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施。

Kolas表示，在經濟層面，經濟部提出就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）進行盤點，並詢問業者並了解實際影響及衝擊之後，將協助服務業度過難關，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助。讓這些受到影響的店家，可以蓄積能量、提升品質。而疫情結束後，將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過「振興抵用券」等相關措施刺激消費。

對於振興抵用券，她表示，過去夜市抵用券也是一種形式，至於經濟部所提的抵用券金額數量及形式，仍將以經濟部說明為準。

在農業層面，學校午餐食材媒合通路(因有機短期葉菜類採收期較短，銷售不易)、加強分散及拓展海外市場、中國船員暫無法來台的因應措施、與電商合作協助農產品網購銷售、農漁業紓困貸款、休閒農業產業優化，並調整生產結構等。

Kolas並說，在交通層面，針對旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，因政府政策導致原本已下訂、接團、訂房取消等業務受影響，將提出短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施，同時也提出中長期轉型振興計畫。

她表示，相關紓困方案仍須以院會通過的為主。另，行政院已定調，將訂定特別條例以因應武漢肺炎為台灣所帶來的衝擊，將加緊趕工擬定草案，通過行政院會的時間未定，但期許能盡速通過行政院院會後送請立法院審議。

(中時 )