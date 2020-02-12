高中木棒聯賽今（12）日庚組進行預賽第3天賽事，穀保家商靠著楊正宇開轟領軍，林昱珉先發7局11K、僅失1分好投，以9比1輕取大溪高中，3連勝有望晉級，大溪則是2勝1敗。

穀保首局就靠著何恆佑、林辰勳、林子崴安打攻下4分，4局上第9棒楊正宇轟出全壘打，周委宏、蔡佳諺安打追加1分。不過5局上錯失滿壘機會，分數未拉開，9局上才添加3分，最終就以8分差獲勝。

穀保總教練周宗志對楊正宇的長打能力有信心，這是他高二起參與木棒賽事第2轟，回休息室還被隊友開玩笑，假裝不理他。楊正宇坦言，「昨天沒有打好，告訴自己輕鬆一點，打到當下覺得有切到，能出去也有點意外，希望每場比賽都能有安打。」

林昱珉主投7局只失1分，馮皓、張鴻傑接力完成比賽，穀保全場掃12支安打，林吳晉瑋3安打猛打賞，前一戰開轟的林辰勳也有1安打貢獻2打點。周宗志說，「林昱珉的表現在我們設定的範圍，把用球數減少拉長局數。攻擊方面，整體分數沒有拉開，還有因守備失誤而失分都必須檢討；畢竟第1階段而已，到第2、3階段比賽強度越來越強，比數會越來越接近。」

林昱珉首局14球全是好球，全場挨5支安打，失1分非責失分，投7局只用87球，好球72顆、壞球15顆，好球率高讓他露出滿意笑容。他說，「達到減少用球數的目標，但直球速度落差大，位置也偏紅中，不過變速球和指叉球位置還不錯。」

大溪高中是第2年參加木棒聯賽，以高二球員為主體，總教練鄭錦繁表示，「穀保是令人尊敬對手，跑壘速度的企圖心都是強隊應有的表現，我們缺乏的是贏過對方的勇氣，技術方面其實沒有差太多，最大的敵人是自己。還是告訴球員放手一搏，把目標設在8強，要有企圖心。」

(中時 )