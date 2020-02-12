因應新冠肺炎疫情漫延，行政院針對觀光運輸業者提供貸款紓困計劃，公股行庫為主要執行機構，惠譽信評今（12）日表示，觀光產業僅佔台灣GDP約2％，即使疫情擴大到亞太地區國家對邊境與旅遊嚴密管控，銀行業對整體觀光與運輸產業系統的放款總額，少於整體的3％，預期疫情對銀行業的曝險、資產品質，以及獲利壓力，在短期內尚屬可控。

此外，電子業因疫情在中國大陸的生產線停擺，相關業者成為另一個受到資產品質壓力的標的。惠譽估計，電子產業曝險佔本國銀行系統放款總額約10％，其中包含國際金融業務分行的曝險，儘管電子產業供應鏈的中斷，可能會對部份台灣企業與其償債能力，造成壓力，惠譽台灣金融機構評等部門副總經理黃嬿如表示，不會預期銀行業竹旳資產品質將出現顯著惡化。

「銀行業的這些企業客戶，多數是大型且穩健的公司」，黃嬿如表示，許多台灣企業已分散到中國大陸以外的生產基地，減少對中國的依賴與集中風險。惟需注意的是，病毒爆發的嚴重性、對景氣的衝擊，仍是資產品質短期內的風險因子，不能不慎。

(工商 )