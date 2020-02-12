美國民主黨初選第2站新罕布夏州結果揭曉，佛蒙特州參議員桑德斯扳回一城，險勝贏得愛荷華州初選的出櫃市長布塔朱吉，鞏固他逐鹿白宮的領先地位。初選開跑前聲勢最旺的拜登和華倫再嚐敗仗，分別落居第5和第4名。

儘管對手批評，現年78歲的桑德斯若是出線，其左派立場恐讓民主黨輸掉11月3日的總統大選，桑德斯還是在新罕布夏州初選告捷。桑德斯於新州曼徹斯特告訴支持者，「這場勝利是終結川普的開始。」

38歲前印第安納州南本德市市長布塔朱吉則緊咬在後，這位以黑馬姿態在愛州初選先聲奪人的同志市長，受到另一匹黑馬明尼蘇達州參議員克羅布查瓜分中間選票的影響，以些微差距在新州初選屈居第2。

接連2場初選成績不理想，台裔企業家楊安澤與科羅拉多州參議員班奈特（Michael Bennet）宣布，退出民主黨總統提名的競爭行列。另哥倫比亞廣播公司新聞網報導，前麻州州長派翠克（Deval Patrick）也訂於周三退選。

根據11日晚間的開票結果，桑德斯以26％得票率拔得頭籌，小贏布塔朱吉的25％，克羅布查斬獲20％選票位居第3。選前呼聲高的麻州參議員華倫和前副總統拜登再踢鐵板，分別只拿下9％、8％選票，落居4、5名。

拜登在初選頭2站的選情出乎意料低迷，外界對於他是否能凝聚支持者，抵擋布塔朱吉、克羅布查等竄出的黑馬追擊疑慮漸深。

何況拜登還將面臨前紐約市長彭博的強勢挑戰，這位中途加入戰局的億萬富豪，跳過2月舉行的前4場初選，而是投入大量資源鎖定3月3日的「超級星期二」，屆時連同加州在內共有15州同步初選。

(工商 )