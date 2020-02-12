據產業消息來源透露，由於多家大廠因新冠肺炎疫情爆發紛紛退展，巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)的主辦單位GSM協會將於周五召開董事會，討論今年大會是否停辦。

MWC原定於2月24日到27日舉行，是全球電信業年度最大盛事，廠商不惜斥資數百萬美元參展宣傳，俾以爭取訂單。

今年隨著新冠肺炎爆發，已造成逾千人死亡，其中絕大多數為中國人，許多科技與電信大廠考量疫情延燒紛紛作出退展的決定，包括史普林特、思科、臉書、英特爾、輝達、索尼與NTT Docomo等重量級企業。

社群龍頭臉書發布聲明指出，「考量疫情衍生的公共衛生風險，公司已決定將不參加今年的世界行動通訊大會。」

就在外界擔心疫情持續擴散之際，世界衛生組織(WHO)周二也發布警告，指新冠肺炎疫情對全球造成的威脅甚至還比恐怖主義還要大，恐進一步刺激廠商的退展潮。

今年年會一旦取消對巴塞隆納將是一大重擊，因為大會每年對當地經濟產值的貢獻度估計達5億美元。

GSM協會成員由750家電信業者與350家行動通訊企業組成，其中包括德國的德意志電信與中國的華為，而GSM協會為MWC的主辦單位。

GSM協會董事會共有26名成員，部份由全球前幾大電信集團的執行長出任，而GSM協會現任會長為法國行動通訊龍頭Orange的執行長李察(Stephane Richard)。

GSM協會則發布聲明表示，「大會還是在持續進行籌備，主辦單位將持續注意情勢的發展，並根據相關發展與各界提供的建議作出因應，情勢不斷地變化，而我們也需要快速作出回應。」

(工商 )