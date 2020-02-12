由劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐、安柚鑫等人主演的迪士尼經典動畫《花木蘭》真人版，12日釋出正式款中文海報，海報中飾演花木蘭的劉亦菲，穿著紅色衣服抹著紅唇，側臉手持寶劍，而寶劍上倒映出她素顏、一身戎裝，代父出征的英姿相當帥氣，兩者有極大反差。

素有「神仙姊姊」之稱的劉亦菲，這次在新片中的武打戲一直都是焦點，日前有外媒採訪電影攝影師Mandy Walker，對方透露劉自己一人就完成了90%的動作戲，預告中馬背翻跟斗、舞劍、射擊等所有動作都是一氣呵成，還讚說：「劉亦菲特別棒，除了個性好之外還特別專業，絕大多數的動作戲都是親上陣。」即使現場有替身待命，但劉都願意親自嘗試，且10次中就有9次成功。

《花木蘭》自1998年問世後，以大眾文化形式傳播世界，並獲得全球影迷的熱烈回響，時隔22年，將以真人拍攝再度登上大銀幕。電影描述當北方入侵者大舉來襲，華夏隨即陷入國族的安危，面對兵力短缺的情況下，皇上下令徵召民間每個家族必派一位壯丁從軍，身為花家長女的花木蘭，決定代替年老病衰的父親，女扮男裝投入軍旅生活。電影3月26日上映。

(中時 )