據SEGA全球熱銷的經典電玩遊戲改編，電影《音速小子》描述這隻世上跑得最快的刺蝟，是如何完全接受並熱愛他在地球的全新家園，而在這部真人冒險動作喜劇片中，更找來搞笑天王金凱瑞飾演經典反派角色蛋頭博士，話題十足。

飾演蛋頭博士的金凱瑞說：「當我得知要演出《音速小子》時，真得超興奮的，蛋頭博士的智商高達300，所以我花了一周半的時間準備這角色，而且這角色真的很符合這時代的狂人，他的翹鬍子超滑稽的，真希望我也能留，而且能演出一部電影喚起美好的回憶又受到全新世代的觀眾喜愛，光是這點真的很棒，我真的很幸運也玩得超開心的，我們創造了一個無法控制的怪物。」

音速小子索尼克是不少人心中的經典電玩角色。（UIP提供）

電影製片尼爾摩里茲，同時也是全球票房鉅片《玩命關頭》系列製片，他說：「製作這部電影的目的是保留電玩迷熱愛這款遊戲的一切，同時也增添一些令人意想不到的面向。這部電影有觀眾最愛看的元素，驚險刺激的動作場面、超級搞笑的喜劇橋段，以及索尼克這個經典電玩角色和片中人類角色之間互動散發出來滿滿的愛與友情。」電影21日在台上映。

(中時 )