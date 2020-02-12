丁寧、邵翔、言明澔、黃冠智、林佑星等演員12日出席同志喜劇短片輯「幸福選擇題五部曲」記者會，其中丁寧演出5部片裡最有草根性的《孤鳥還鄉》，她為戲剪短髮，令她有長髮控的老公大呼不習慣，女兒也都希望她戴帽子，不然會有兩個爸爸的錯覺，丁寧還說：「剪完後第一次跟他（老公）上有點怪怪的。」

同片演員楊麗音演戲多年樹立國民媽媽形象，接的角色較少有親熱戲分，這回一來就是女女配，一旁丁寧馬上說拍親密戲時自己還在想要不要摸胸部，楊臉紅回說：「摸胸部留到長片啦！短片尺度先保留。」問及是否有被同性告白或自己主動告白，楊都說沒有，又被丁寧虧：「妳人生好無趣。」

林佑星（左）與小應重現片中畫面。（GagaOOLala提供）

另林佑星在《我是香香多桑》中男扮女裝，為了避免「炸毛」，他特地刮了腋毛跟腿毛，腿毛還一路刮到大腿根部，但雙腿中間的毛長出來後刺到肉，讓他直呼「不舒服」，也自爆之前因為陰毛太長也修剪過。而邵翔在《偷一段幸福》也跟田士廣有男男吻戲，邵翔說跟男生親沒有顧忌，可以盡情釋放所有慾火，更不用擔心太過激情有人會吃醋。

邵翔（左）跟田士廣在片中有男男吻戲。（GagaOOLala提供）

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