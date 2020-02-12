美國飛機製造商波音公司（Boeing）今天對致命的新冠肺炎疫情影響發出嚴正警告，表示這次疫情「毋庸置疑」將重創航空業和更廣泛經濟。

繼先前宣告這波疫情為國際關注公共衛生緊急事件後，世界衛生組織（WHO）昨天將新冠肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。肺炎已在中國造成1100多人死亡，4萬多人確診，並擴散到20多國。

各國主要航空公司紛紛暫停往返中國的航班，甚至有好幾個國家禁止中國旅客入境，中國當局也對重災區實施封鎖。

波音全球銷售與行銷部門資深副總裁莫尼爾（Ihssane Mounir）說：「全球有好幾家航空公司限制往返中國的航班，那些都是收益。商業行程取消，貨物也停止進出。」

「那將會衝擊經濟、衝擊收益、衝擊這些航空公司…這是毋庸置疑的。」

莫尼爾在新加坡出席亞洲最大航空展，由於受新冠肺炎疫情影響，有70多家國際參展商放棄參展，參觀人數也減少。

新加坡已通報47起新冠肺炎確診病例，並將「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，從黃色調高到橘色警示，與2002-2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發時相同級別。由於橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

(中央社)