在海上漂泊多時的郵輪「威士特丹號」遭多國拒絕靠港之後，威士特丹號的經營者荷美航運公司今天發聲明表示，將在明天停靠柬埔寨的施亞努港，並安排旅客搭乘包機前往金邊。

中央社報導，荷美航運公司（Holland America）表示，威士特丹號將在明天早上7時停靠柬埔寨的施亞努港，並停靠多日。旅客可以上岸，並搭乘包機前往金邊，再各自前往自己的目的地。

荷美公司重申，雖然有報導指船上有人出現疑似新冠肺炎，但船上所有的乘客都很健康，也沒有人出現疑似症狀。目前船上有1455名旅客及802名工作人員。

荷美航運公司郵輪威士特丹號1日從香港出發，預計15日停靠日本橫濱讓新一批乘客登船。

威士特丹號10日宣布將在泰國春武里府的深水港林查班港靠港，不過後來遭到泰國政府拒絕，但基於人道理由，泰國願意提供威士特丹號燃料、食物和醫療資源。基於對疫情的擔憂，此前日本、菲律賓和關島等地都拒絕讓威士特丹號靠岸。

(中時 )