新加坡12日出現多3宗新冠肺炎確診病例，其中1人為星展銀行員工，全國累計確診數字達50宗，為中國以外最大疫區國。星展銀行位於濱海灣金融中心的辦公室被強制疏散，與患者同一樓層工作的約300名員工在同日中午撤離，以徹底消毒樓層。另外，新加坡政府也將向當地私人診所派發100萬個口罩。

當地媒體報導，星展銀行的患者於11日接受新冠肺炎病毒檢測，翌日確診。星展銀行隨即向員工發送電郵，要求濱海灣金融中心43樓的員工立即離開，即日起在家工作。銀行已派人消毒該樓層辦公室，以及電梯大聽、洗手間等地；其他樓層暫未受影響。

星展銀行發言人指，員工健康是公司的首要事務，下周起將向員工派發個人衞生用品包，包括口罩、體溫計、乾洗手液及維他命C等。

另外2名新加坡籍確診患者則與神召會恩典堂有關，該教會在武吉巴督和東陵有兩個場地。新加坡周三增加6人出院，共有15名確診患者出院。然而，目前有8名患者病危，在加護病房接受治療。

為確保私人診所的醫師有足夠口罩使用，新加坡政府周三宣布將發下100萬個口罩，讓他們能繼續營業。衞生部長顏金勇稱，政府知道一些私人診所醫生擔心口罩的供應。他指出，私人診所在找出病例方面扮演重要角色，是醫療網路重要的一環，因此政府會繼續支持他們，確保他們有足夠的資源。

(中時 )