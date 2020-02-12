新冠肺炎疫情持續擴大，重創國內外航空及旅遊業，桃園機場入出境旅客量11日跌破6萬人次，創近10年來新低，各航空公司莫不做好咬牙苦撐的準備。

據統計，桃園機場11日實際旅客量為出境2萬8千多人次、入境3萬1千多人次，合計5萬9千多人次（不含過境轉機旅客），相較於平均每日12萬多人次，大幅減少5成，更低於原先預計的數字。

由於兩岸航線緊縮至4個城市共5個航點，華航、長榮及陸籍航空已取消上千航班，如果疫情繼續延燒，航班取消數字恐持續攀升。

(中時 )