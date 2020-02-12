冷清！桃機旅客量對半砍 創近10年來新低 21:342020/02/12 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園機場第二航廈的出境大廳空空蕩蕩，不見旅客排隊通關的盛況。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續擴大，重創國內外航空及旅遊業，桃園機場入出境旅客量11日跌破6萬人次，創近10年來新低，各航空公司莫不做好咬牙苦撐的準備。 據統計，桃園機場11日實際旅客量為出境2萬8千多人次、入境3萬1千多人次，合計5萬9千多人次（不含過境轉機旅客），相較於平均每日12萬多人次，大幅減少5成，更低於原先預計的數字。 由於兩岸航線緊縮至4個城市共5個航點，華航、長榮及陸籍航空已取消上千航班，如果疫情繼續延燒，航班取消數字恐持續攀升。 (中時 ) #桃機 #旅客量 #對半砍 #創新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃機防疫助理 1164人熱血響應 04:102020/02/08 地方新聞 因系統過濾旅遊史 桃機自動通關卡卡 00:242020/02/10 生活 自動通關系統資料更新 有陸港澳旅遊史旅客勿使用 19:442020/02/10 生活 匯率期貨趨勢專欄－澳幣期反彈失敗 再創新低 04:102020/02/11 證券．權證 奧斯卡收視率創新低 04:102020/02/12 娛樂新聞 豬價創新低 農委會3月中前淘汰2.3萬頭母豬因應 13:552020/02/12 生活 第三航廈完工延1年、經費增百億 交通部打槍 16:052020/02/12 生活 生活熱門新聞 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 - 生活 新冠肺炎源頭確定了！世衛：和「牠」有關 - 生活 霸氣撤回陸配子女入境 台大醫讚：陳時中以一擋百太帥 ！ - 生活 小明的故事在說什麼？網酸爆陳明通 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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