新冠肺炎疫情嚴重，潘若迪近日錄華視《天才衝衝衝》，他透露自己開設的健身教室雖沒有因為疫情導致退費潮，但為了讓學員可以安心上課，他不僅帶頭做好清潔工作，更花大錢買下3台臭氧機，希望能徹底防疫，讓學員們可以有個開心、健康的運動環境。

潘若迪表示：「我的有氧教室每堂課學員人數近百，疫情剛爆發時，確實來上課的學員有變少，大概少了一成左右，但那應該是因為過年假期大家都放假，所以人數才減少。」他的猜測無誤，年假放完一開工，人數果然逐漸回穩。而新冠肺炎也不是他的有氧教室第一次經歷重大疫情，多年前SARS爆發，上課人數甚至出現一堂課316人，「大家都想增加抵抗力。」

疫情緊張，民眾搶購口罩、酒精，甚至連衛生紙也不放過，還有人堅持不踏出家門，潘若迪的活動因此暫停3個，但他強調：「賺不到錢沒關係，大家一起來運動更重要。」他也不忘在臉書分享有氧教學影片，希望幫助大家增進免疫力。

(中時 )