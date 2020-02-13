新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情快速蔓延，中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，期許能緩和疫情蔓延。因此中國大陸有社區為了控管人員進出，竟出現「暗號」問答，回答正確才可進入。

微博「娛樂明星團」近日PO文表示，有鑑於目前是疫情高峰期，為了社區居民安全健康著想，以後進出大門需說暗號，且每日都會更換新暗號，希望大家嚴格遵守且承諾不向他人外傳，此外連學校宿舍也出現暗號問答。

照片中可見，暗號問答出現國語和物理題目，如「有朋自遠方來」，答「必誅之」、問「微觀粒子有確定的位置和動量，因此可用軌線描述其運動，但對於粒子位置和速度的測量，需遵守不確定性原理，粒子接受波函數的引導，通過與量子的交互作用，表現出非局勢的整體性，我們稱為什麼理論？」答「德布羅意-玻姆理論」。

大陸社區出現國語的暗號問答。（圖／翻攝自微博）

貼文引來大批網友留言「物理所太狂了，一下就可以排除異己」、「這是在高考嗎XD？」、「物理所的暗號你給我正確答案也記不住」、「有朋自遠方來必誅之，哈哈哈」、「物理所的家屬等疫情結束，物理可以考滿分了」。

物裡系的暗號問答讓網友直呼「太狂了」。（圖／翻攝自微博）

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大陸社區出現國語的暗號問答。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)