今天公布的環境研究報告指出，化石燃料產生的空氣汙染，每天使全球損失80億美元，約占全球國內生產毛額（GDP）3.3%。2018年全球總損失估達2.9兆美元（新台幣87兆元）。

法新社報導，能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）及綠色和平組織東南亞分部（Greenpeace Southeast Asia）這份研究，是首度有人就全球燃燒石油、天然氣與煤炭產生空汙的代價進行評估。

報告指出：「我們發現中國大陸、美國和印度，因全球使用化石燃料產生空汙而承受的代價最高。估計3國每年各損失9000億、6000億、1500億美元。」

研究人員並發現，燃燒化石燃料產生的粒子，每年導致全球450萬人提前死亡，其中中國占180萬人、印度100萬人。

依據報告附錄，估計台灣面臨的相關損失為160億美元，2018年有1.6萬台灣人因這類空汙早死。

世界衛生組織（WHO）估計每年有420萬人因近地面空汙而死，死因多半是心臟病、中風、肺癌和孩童急性呼吸道感染。這項最新數據與世衛的數值相近。

綠色和平組織東亞分部的潔淨空氣倡議人士孫旻宇（Minwoo Son，音譯）說：「源於化石燃料的空汙，對我們的健康和經濟是種威脅，除奪走數百萬人性命，還讓我們損失數兆美元。」

「我們知道解決這項問題的方法，也就是改用再生能源、逐步淘汰汽柴油車，以及建立大眾運輸系統。」

這份44頁報告除列出化石燃料製造空汙帶給各國的經濟代價和早死人數，也依照不同汙染物質的危害進行估算。

根據中間估計值，車輛與發電廠燃燒化石燃料時的副產品二氧化氮（NO2），每年帶給全球3500億美元的損失；臭氧則為3800億美元。

(中央社)