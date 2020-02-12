今（12）日庚組預賽第3天，育民工家2015年U12國手李宇正投滿120球強制退場，順利壓制成德高中，拿下第3勝，有望拚晉級。

育民1局下面對成德先發投手逸信．阿娜斯，利用保送及高偉翔、莊宇修連續安打攻下1分，也是致勝分。先發投手李宇正投6.2局，達到單場用球數限制120球才退場，有效封鎖成德火力，被敲3安打無失分，奪6次三振拿下勝投。

育民工家近兩年大賽遇到成德都踢到鐵板，此戰終於甜蜜復仇，總教練周森毅表示，「成德打擊有力量，李宇正屬於陰柔型投路，能讓他們打不好。打擊方面有點糟糕，因為領先後，大家都專注在守備，反而忽略打擊，但整體而言，跟前面兩戰贏球比起來，這場比賽內容更滿意，超乎預期。」

育民工家2局後上壘機會也不多，遭到成德主力投手王志煊、陳冠儒壓制。雙方形成投手戰，反而成德殘壘數多達11個，得點圈缺乏適時一擊，種下敗因。

高二的李宇正學習穀保左投林昱珉的投球動作，他說，「這樣投感覺比較順，有點類似他的投球動作，但又不太一樣。」

比賽途中壞球率偏高，捕手適時喊暫停罵他一下，然後才調整回來，究竟罵了什麼內容，李宇正則說，「忘記了耶！」投滿120球退場，李宇正達成高中生涯單場最多投球量，為球隊拿下重要一勝。

另一場庚組賽事，南港高工橫掃12支安打，以12比1輕取首度參賽的羅東高工。

(中時 )