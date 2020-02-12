一名更生人「阿成」出獄後，想要見19年未曾見過面的兒子，多方打聽下，透過屏東市戶政事務所找到了「小成」的養父母，但遺憾的是，小成在幾年前就意外去世，僅剩下一罈骨灰和一張遺照，讓阿成難掩心中失落。

根據《自由時報》報導，阿成年輕時，因案入獄10多年，當時他的女友在他服刑前懷有身孕，但是阿成還沒見到自己的兒子，女友就將孩子送人收養，從此音訊全無。阿成出獄後，找到了正當工作，想要找回孩子彌補自己未盡到的父愛，經多方打聽，得知當年女友將孩子送給屏東一對夫妻收養，於是到了屏東市戶政事務所尋求協助。

屏東市戶政事務所表示，2019年底，阿成帶著相關證明想要尋找自己19年素未謀面的兒子，經調閱戶籍資料，發現當年確實有名未婚產子的女性把孩子交由屏東一對夫妻收養，不過為尊重養父母意願，必須爭取同意才能安排阿成與兒子見面，而孩子的養父母得知後，答應了阿成的請求。

但結果卻出乎阿成預料，小成幾年前不幸意外溺斃，僅剩一罈骨灰及遺照，讓阿成滿心期待的心蕩到谷底，悵然若失的到兒子的靈位前祭拜。離開前，阿成也向孩子的養父母道謝，謝謝他們給予孩子的愛。

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(中時電子報)