針對大陸新冠肺炎疫情擴散，陸委會日前提出「開放陸配子女來台」之相關政策，遭到大批網友砲轟，對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中12日宣布撤回政策，而陸委會小編也在12日晚間發文，「我們一定會虛心的檢討與改善」。

陸委會主委陳明通在11日因應新冠肺炎疫情，宣布陸配子女來台方案，引起眾多網友的不滿及反彈，認為此舉會造成防疫漏洞，而陳時中也在今霸氣宣布撤回該政策。陸委會小編今晚終於在臉書貼出一張照片並發文指出，「虛心受教、痛切檢討、記取教訓，謝謝所有網友們給的批評與建議」。

陸委會小編道歉。（陸委會臉書）

陸委會小編表示，很認真地看了大家每一條批評或建議等留言，相信每位粉絲的出發點都是為了防疫零漏洞、為了第一線人員好、為了臺灣好、我們一定會虛心的檢討與改善。

陸委會小編提到，因為目前正值疫情關鍵高峰期，今天下午疫情指揮中心評估後，決定以國內防疫為優先，宣布撤回陸配子女回台方案，降低來自疫區的人員流動風險，「我們一定會和疫情指揮中心站在最前線，為台灣健康安全嚴格把關，會將防堵疫情做為最優先考量」！

最後，陸委會之前曾刪除部分臉書貼文，引發網友不滿，小編也為此特別道歉，「謝謝所有網友們給的批評與建議，更要對之前有在那則被小編刪除貼文上留言的粉絲，致上12萬分的歉意」。

(中時電子報)