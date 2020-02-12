28歲的香港模特兒胡淽喬因男友在武漢，自願陪伴男友在武漢被封城，如今已經第20天，她常透過社群軟體讓外界得知武漢當地狀況，今（12）日她出鎮到超市採買，再曝已經封城了至今還有人隨地亂吐痰，不顧新冠肺炎肆虐。

胡淽喬。（圖／翻攝自胡淽喬IG）

胡淽喬表示，「這幾天鎮上已有十幾人感染送去隔離了，這個鎮大約有三萬多人口，雖然我現在農村的糧食還有，但聽說都封了鎮的超市，也不讓出去別的區，如果開車出去會扣十二分和罰錢，但不知道是否真的。昨天冒着被扣分的危險出去區的大超市買多幾天的菜。」

她表示仍然有人在街上吐痰；說封鎮不讓出去，又沒有指示可以領物資糧食生活用品什麼的，所以只好開車去別的區買；微信群內可轉發鎮內確診病人的名字、電話號碼、村名等文檔圖片，這算洩露個人資料？農村有魚池養淡水魚自己吃，居民的廁所排污渠引入魚塘，但現在已經說了糞便會傳染，而且村民會掉垃圾入魚塘（放過的煙花、吃過的杯麵、打壞的羽毛球等）。

(中時電子報)