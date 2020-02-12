新冠肺炎疫情延燒不止，陸委會昨日提出陸配子女入台方案，政策卻一日三變。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，撤回陸委會11日時所有對陸配子女的入境措施。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書上列出「小明的故事」的疑點，笑稱「陸委會被罵爆，連蔡總統的臉書都湧進大量的抗議聲浪，連英粉都怒了！」他最後也同意陳時中的作法。

黃暐瀚在臉書以「小明不來了！」為題發文，指陸委會提出陸配子女來台方案，一天之內網路炸鍋，「不只陳明通跟陸委會被罵爆，連蔡總統的臉書都湧進大量的抗議聲浪，連英粉都怒了！」

黃暐瀚質疑陸委會主委陳明通11日晚間記者會所提的「小明的故事」其實疑點不少。他問說到底什麼樣的人，會是「台灣爸爸、大陸媽媽、人在大陸、卻沒有台灣國籍」？到底怎樣的人，才會符合這四個條件？

黃暐瀚列舉「中華民國國籍法」、「中華人民共和國國籍法」等相關法條，他簡單做個結論：小明之所以是小明，只能是「台灣爸爸（或媽媽）、大陸媽媽（或爸爸）、大陸出生、台灣生活，卻沒有拿中華民國國籍，因為他選擇了中華人民共和國國籍」。

最後，黃暐瀚表示在疫情之前，總得取捨，他支持陳時中部長的決定，除非「國人」，為降低疫區人員流動，目前暫不予同意小明入境。

(中時電子報)