美國一直指控華為電信設備裡裝有「後門」，會竊取各國資料，只是到目前為止，一直沒有找到一刀斃命的證據，反倒最近美國過往在通訊加密機裡安裝「後門」的醜聞被揭發，德國、瑞士也被牽連。

美國和德國情報組織自冷戰時期至2000年代初期，一直秘密地控制瑞士公司克裡普托（Crypto AG），向外國政府和企業出售加密機器，一邊賺取數以百萬計美元，一邊收集重要情報。美、德兩國有方法替這些機器快速解碼，獲取情報。

涉及的國家包括伊朗、沙烏地阿拉伯、印度、巴基斯坦、意大利、梵蒂岡、利比亞、韓國、拉丁美洲的軍事政權等等。

大陸和俄羅斯因為不信任西方國家的產品而一直沒有使用克裡普托的加密產品，但報導稱美德兩國透過其他國家與陸俄兩國的接觸，也得到情報。

美國《華盛頓郵報》、德國電視二台（ZDF）和瑞士德語廣播電視（SRF）取得了一份中情局內部機密歷史文件，並訪問了多名匿名的情報部門現任及前任官員，以及這家瑞士公司的員工，詳列了美德這次秘密行動。

克裡普托（Crypto AG），在2018年被收購，改名為「克裡普托國際」（Crypto International），新公司表示，對這家公司的過去毫不知情，強調現在與任何外國情報組織無關連。

瑞士政府表示，自去年11月已知悉有關事件，本月稍早收回「克裡普托國際」（Crypto International）的出口牌照，並委任退休法官進行調查。

美國和德國情報部門沒有否認文件的真實性，但拒絕作出評論。

(中時電子報)