新型冠狀肺炎疫情燒不停，菲律賓無預警宣布禁止台灣人入境，衝擊台灣旅客及台商權益。耕耘菲律賓蘇比克灣長達20年的東元集團會長黃茂雄今(12)日表示，他看報紙才獲知此事件，他將向菲律賓政府提出抗議，也不排除運用在當地一些影響力，與菲國政府溝通說明台灣不是疫區，希望解除不得入境的禁令。

東元集團會長黃茂雄金日出席東元電機發表電動車動力系統馬達及驅動器新品發表會後受訪指出，東元集團在菲律賓蘇比克灣長達20年，東元目前在菲律賓產銷量雖然不是很大，但東元集團旗下世正開發參與蘇比克灣工業區一期、二期土地開發，菲律賓政府若要開發三期土地，東元集團也會參與。

黃茂雄指出，當年我政府提供2,300～2,400萬美元長期貸款，也與菲律賓政府合資成立蘇比克灣開發管理公司，東元持股51％，前兩期已有140家廠商進駐。現在蘇比克灣工業區土地40％，重劃成商業區，創造商機，17年貸款，今年也還款完畢。

黃茂雄表示，與菲律賓貿易量雖然不是很大，對於蘇比克灣開發工業區產值、出口值及雇用人而帶動當地就業率，台商功不可沒。菲律賓距離台灣很近，台灣不是嚴重疫區，菲律賓政府不准台灣人入境菲律賓，「我馬上提出抗議」。他個人在菲律賓還有一點影響力，他會嘗試向菲律賓政府進行溝通。

東元集團董事長邱純枝表示，菲律賓佔東元營收比重還不到1％，目前情況還可控制，但要觀察未來發展是否受限，布局可能會受到耽誤，台籍幹部在當地影響程度不大，要觀察禁令實施多久。

(工商 )