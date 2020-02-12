經濟部12日公布口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選結果，60條新增產線分別由15家分配，其中台灣康匠、永猷、恒大個別分配到10條產線為最多，經濟部說，最快下下周就會有產出，讓目前每日產出口罩可望由420萬片近一步提升。

根據資料顯示，這次60條產線分給15家廠商，其中北部8家、中部2家、南部5家，預計下周就會開始安裝產線，最快就有9條產線會開始試運轉，預計下下周就會滿載，可望每日增加90萬片的產量。

(工商 )