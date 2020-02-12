60條口罩產線遴選分配完成 15家廠商陸續擴建產線 22:432020/02/12 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 經濟部12日公布口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選結果。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部12日公布口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選結果，60條新增產線分別由15家分配，其中台灣康匠、永猷、恒大個別分配到10條產線為最多，經濟部說，最快下下周就會有產出，讓目前每日產出口罩可望由420萬片近一步提升。 根據資料顯示，這次60條產線分給15家廠商，其中北部8家、中部2家、南部5家，預計下周就會開始安裝產線，最快就有9條產線會開始試運轉，預計下下周就會滿載，可望每日增加90萬片的產量。 (工商 ) #產線 #口罩 #遴選 #家廠商 #經濟部 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 外出不該戴口罩？正妹議員開砲了！ 09:292020/02/08 政治 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 19:092020/02/08 生活 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 生活熱門新聞 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 陸配子女返台政策急喊卡！陸委會道歉了 - 生活 黃暐瀚：「小明的故事」疑點不少 連英粉都怒了！ - 生活 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 - 生活 小明的故事在說什麼？網酸爆陳明通 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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