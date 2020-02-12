台積電南京廠負責人表示，目前公司已返回南京的員工占總數80％，除了少數重點地區返程和體溫異常員工正在隔離觀察外，其他員工都已正常上班，台積電南京廠已開始進行基本生產。目前，南京市台辦、工信等相關部門正積極協調解決企業遇到復工遇到的問題，幫助企業盡早全面恢復正常運轉。

據江蘇省台辦政府網站12日刊登南京市台辦發布的新聞稿指出，台積電南京廠目前共有員工1300多名。現在公司復工為了降低聚集性風險，公司將員工分成紅、藍兩個組，分別乘坐紅色、藍色交通車，並且分區就餐，避免接觸；用餐時，倡導員工自備筷勺，采「梅花座」方式落座就餐，不講話、不久留；嚴格控制會議規模，10人以上會議須經廠長同意才能進行。

同時，公司設有防疫指揮室，利用大數據對每名員工的健康資訊、返崗狀況進行跟蹤管理，還設有醫護人員組成的健康中心和一間負壓隔離室，員工一旦出現體溫異常首先進行負壓隔離室，再視情況採取下一步措施。

另外，台積電南京廠，向南京市捐贈醫療防護衣1千件、護目鏡200個、防護手套500雙等防控急需物資，跟進抗「疫」社會責任。

(旺報 )