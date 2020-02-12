南韓導演奉俊昊執導的黑色幽默驚悚劇情片《寄生上流》，入圍第92屆奧斯卡6大獎項，最終抱回最佳影片、導演、國際電影、原創劇本4項大獎，成為本屆奧斯卡大贏家。不過卻有美國主持人表讓外界詫異的言論，發文暗諷「這些人毀了美國」，此話一出，引發各界砲聲連連。

美國「BlazeTV」主持人Jon Miller在推文上寫道:「一個叫奉俊昊的男人打敗《從前有個好萊塢》和《1917》拿下奧斯卡最佳原創劇本獎，上台致詞說『GREAT HONOR. THANK YOU.』（非常榮幸，謝謝你們），接著他用韓文說剩下的感言，這些人毀了美國」；而當典禮最後《寄生上流》奪下最佳影片，Jon Miller再度於推文，寫下：「LOL LOL LOL LOL LOL.（意旨呵呵呵呵呵）」，疑似嘲笑最終得獎結果。

Jon Miller在推特發文暗諷《寄生上流》，被約翰傳奇砲轟。（圖／推特）

Jon Miller一連串歧視發言曝光後，迅速掀起論戰，他稍後在留言處補充解釋：「(這些人)很明顯指的不是韓國人，而是那些在好萊塢想頒獎給外國電影，卻挑起2部電影階級戰火的人」。但這樣的解釋並沒有成功滅火，網友批評聲浪不斷，就連美國知名男星約翰傳奇（John Legend）也痛批：「你是收錢做這種蠢事還是只是為了好玩」？包括另一位女主持人Katie Phang則用英文和韓語回酸，「嘿Jon，如果你不喜歡韓國人，兔崽子給我滾（개새 끼 꺼 저 라）。」

事實上，奉俊昊典禮當晚共上台4次，除了和全劇組領取最佳影片獎時沒有發言，另外3次都是帶著女翻譯員以英、韓文發表謝詞。對於Jon Miller的言論，奧斯卡官方、美國影藝學院（The Academy）並未做出回應。

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(中時電子報)