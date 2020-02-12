針對台灣政府的防疫成效，資深媒體人趙少康直指總統蔡英文只是運氣好，引發不少人批評。趙少康對此表示，前國民黨主席吳敦義罵蔡英文「衰尾」的時候，你們也罵吳敦義，衰也不行，說蔡運氣好也不行，那是怎樣。

趙少康在《趙少康×尹乃菁觀點》節目中針對「蔡英文運氣好」一說做出回應。他表示自己有說「蔡英文的政治運氣不錯」，不只是指防疫，比如前年九合一選舉民進黨大敗，大家以為蔡英文完了。後來又贏了，甚至贏了賴清德。你能夠否認蔡英文因為香港反送中獲得的政治利益嗎？

趙少康直言，吳敦義罵蔡英文「衰尾」的時候，你們也罵吳敦義，衰也不行，他說蔡英文運氣好也不行，那是怎樣，非要說蔡防疫做得太好了，這樣才可以嗎？甚至回嗆，批評他的人，那個邏輯很沒有概念，他說蔡英文的政治運氣其實不錯，但並沒說她其他方面沒有努力；若講「一國兩制」和「反送中」對蔡英文的選舉有沒有幫助？當然有。

(中時電子報)