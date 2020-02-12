大聯盟春訓即將展開，由日職西武獅隊挑戰大聯盟成功的外野手秋山翔吾，今（12）日晚間從東京羽田機場搭機赴美，準備向紅人隊春訓基地報到，展開陌生的大聯盟春訓。

出發前秋山不諱言，最近已被壓倒性的焦慮所淹沒，為了順利迎接個人第1個大聯盟球季，秋山說：「我正在調整自己的身體、心理狀況，要為即將來臨的戰鬥做好準備。」

秋山翔吾是以3年2100萬美元的價碼加盟紅人，他很清楚自己的首要目標是站穩先發外野手的位置，並且幫助球隊打進暌違7年的季後賽。

值得一提的是，秋山翔吾在西武隊期間締造了一項可貴的紀錄，即「連續完全出賽」（中途不退場）739場的紀錄，居現役球員之冠，日職史上則為第2人，僅次於前阪神虎隊金本知憲的連續1492場完全出賽。

被問到加入紅人隊後，是否努力延續這項難得的紀錄？秋山翔吾說：「不可能吧？我做不到。」事實上，以近年的大聯盟而言，追求這種紀錄的人並不多。而且例行賽多達162場，不可能每場從頭打到尾，該休息時還是要休息。在大聯盟生存，重要的是設法保住自己的位置，並且搞清楚什麼時候該做什麼事。

(中時 )