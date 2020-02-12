在英國的地下鐵看見老鼠不是新鮮事，但英國攝影師羅利（Sam Rowley）捕捉到兩鼠搏鬥的瞬間，逗趣照片贏得年度野生動物攝影師大賽民眾票選獎。

由英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）主辦，聲名卓越的年度野生動物攝影師（Wildlife Photographer of the Year）大賽今年邁入第56年。今年的專業獎項正由專家評審團審核中，將在10月頒獎。

除了專業評審頒發的獎項外，自然史博物館也開放民眾票選。英國廣播公司（BBC）報導，羅利的照片「車站爭吵」（Station squabble）以2萬8000張票，高票奪下民眾票選獎（Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice）。

自然史博物館指出，4萬8000張照片中有25張進入決選，最後由羅利在車站埋伏等待多時拍下的「車站爭吵」脫穎而出。他深夜帶著相機在倫敦地鐵站蹲守，趴著拍出這張低角度傑作。

照片的場景是再平凡不過的倫敦某處地下鐵月台，可以看到後台還有乘客在等車，畫面核心的兩隻老鼠正為了一塊食物大打出手，互不相讓，相當生動有趣。

羅利表示：「我很榮幸能贏得這個獎項，這是我畢生夢想，能以這張和我家鄉日常生活如此貼近的一張照片奪獎。我希望這能讓大家看到，城市裡最熟悉的風景也能出現出乎意料的戲劇化場面。」

羅利目前在BBC的自然歷史拍攝團隊擔任研究員。他表示，拍攝都市當中的野生動物是他的興趣，他認為這些動物就生活在我們當中，與人類生活息息相關。

自然歷史博物館館長狄克森（Michael Dixon）表示：「山姆（羅利）的照片讓我們一窺野生動物在人類的地盤能有如此有趣的一面。兩隻老鼠的行為和我們的日常生活有關，在我們使用的大眾運輸工具，搶奪我們掉落的食物。」

他說：「這張照片點出，雖然我們可能只是每天路過，但人類卻自然而然地和家門口的大自然交融。我希望這能引發大家思考，更加珍惜這樣的關係。」

(中央社)