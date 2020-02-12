近日在山西衛視播出的抗日電視劇舊片《紅高粱》突然停播，網友好奇去山西衛視微博問了原因，得到的答案卻是為日本對大陸抗擊疫情「表現出前所未有的友好，所以後20集暫緩播出」。對大陸不少民眾來說，日本這次舉全國之力捐贈醫療物資、多方加油打氣大陸，讓許多一向對日本採取敵視態度的網友心情極為複雜，一篇「中國網友喊話日本：別捐了，給自己留點吧！」的網文更成為近日大陸社群裡刷屏的熱門議題。

由於疫情蔓延，大陸民眾減少出門，多數在家追劇打發時間，但卻發現一檔知名抗日電視劇《紅高粱》竟然中途停播！這檔《紅高粱》拍攝於2014年，由周迅、朱亞文等人主演，劇情描述1930年代亂世中的愛情，其中到20集之後，劇情發展進入中國的抗日戰爭，當中有女主角引日軍進入高梁田並放火同歸於盡的情節。負責本次播出檔期的山東衛視回應觀眾稱，停播是因為日本在這次疫情中對大陸極為友好，因此暫緩播出該劇中有關抗日的劇情。

周迅主演的《紅高粱》到20集後進入抗日戰爭時期劇情，因而被山東衛視暫時停播。（圖／微博）

日本國內因疫情嚴重，也有口罩缺乏的問題，但是許多政府與民間單位都熱情地對災情更重的大陸提供援助。（圖／網路）

這篇在朋友圈刷屏的文章自問，日本最近對大陸到底有多好？好到不惜電視停播，暫時放下沉重的歷史問題也要回禮？

文章指出，這次日本幾乎是舉全國之力在幫大陸。大年初一當疫情全面爆發時、大陸醫療物資告急，日本立即緊急籌備醫療物資，向大陸捐贈100萬隻口罩，是第一批來自國外的支援物資。日本撤僑時，相較於他國的空機而來，日本隨機裝滿了數噸口罩、防護服、消毒液等救援物資，以示支持。

日本捐贈大量的醫療物資，箱上都還用中文寫著中國古詩詞偈語，讓許多大陸文化青年十分感動。 （圖／網路)

此外，日本東京都知事小池百合子在接受採訪時舉出漢字牌，上面寫著「雪中送炭」。一月底以來已至少有11個日本地方政府向大陸捐贈口罩、防護服等物資，而目前日本國內也口罩緊缺，所以不少城市都拿出了儲備防災用物資。除了政府的支持，日本民間更是身體力行地出錢出力馳援武漢，連小學生都向武漢捐贈口罩，還有14歲日本女孩身穿旗袍，懷抱捐款箱為大陸募款。

在捐贈物資上，日本還貼著「山川異域、日月同天；豈曰無衣、與子同裳；加油武漢，加油中國！」等標語，這些舉動傳到中國大陸後，立即被網友刷上微博熱搜，感動無數網友，網友紛紛盛讚：「一家有難，鄰居相幫」、「遠親不如近鄰！感謝日本這次的給力支持。」

日本捐贈醫療物資的信息在大陸網上瘋傳，讓許多網民心情很複雜。（圖／網路）

據大陸駐日大使館不完全統計，截至2020年2月7日，日本國內各界累計捐贈防護口罩633.8萬餘個、手套104.7萬餘副、防護服及隔離衣護目鏡十餘萬個，大型CT檢測設備1台之外還有大量的防護帽、鞋套、防護靴、體溫計、消毒用品等，累計捐款約合3060.2萬人民幣。20家日資企業累計向大陸捐贈4852萬元現金及大量醫用物資。

無數大陸網友看到日本掏家底般地支援，一遍遍地感謝，又一遍遍地呼籲：「別再送了，給自己留點吧，你們也需要呀！」因為日本口罩70%在大陸生產，30%在日本國產，由於日本確診患者很多，疫情嚴重，國內口罩同樣緊缺，但都還極力捐贈口罩支持大陸抗擊疫情。

許多日本捐贈的防疫物資上，還分別寫上捐贈人的祝福與鼓勵文字，觸動不少仇日網民進行反思。（圖／網路）

除了物資上的支持，更多的是精神上的鼓勵，許多地方官員、企業主除了寫信給大陸打氣之外，還在捐贈物資箱貼上「武漢加油」中文字樣。有些箱子還引用古詩，諸如「山川異域，風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」等等中國古代詩詞偈語。兩位前首相村山富市和鳩山由紀夫分別錄製視頻為大陸民眾打氣，並表示沒有忘記2011年東日本大地震時，得到了中國大陸很多幫助。

文章說，對於日本的大力相助，很多大陸網民表示很矛盾，一時難以接受，不知該如何在歷史和現實中自處，卻忘了，接受日本的善意不代表忘記歷史，我們沒有資格替祖先原諒，但也不必始終停留在過去滿腹仇恨，勿忘歷史只是讓歷史不再重演，歷史不應該被忘記，但今天，也是明天的歷史。

(中時電子報)