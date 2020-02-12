2020年桃園燈會12天展期落幕，共計湧入50萬人次前往賞燈，每天共投入超過200名的警力及義交等協勤民力到場，桃園市長鄭文燦特別在活動最後一天親赴平鎮新勢公園指揮所及老街溪指揮所慰問第一線的執勤同仁。

市長鄭文燦表示，今年桃園燈會遇上武漢肺炎，全球災情不斷，但疫情絲毫不減賞燈民眾熱情，在市府團隊精心規畫下，讓平鎮新勢公園及中壢光明公園昨兩大展區，透過老街溪河岸公園步道相互連結，讓賞燈民眾能漫步老街溪畔，悠閒觀賞主辦單位精心布置的展燈，許多參展的民眾紛紛要求市府能夠延長燈期，不過受到武漢肺炎疫情影響，市府還是依照期程結束此次燈會，全力投入全國防疫工作。

鄭文燦表示，武漢肺炎防疫期間，警察同仁除要維持燈會展場周邊交通秩序、轄區治安平穩外，也需協助市府執行居家隔離或檢疫對象的查訪，除此之外，還有散布不實疫情案件的查處偵辦，為求穩定民心，迅速偵破更是當務之急的重點工作，在蠟燭兩頭燒的情況下，更是顯得第一線執勤同仁的辛勞，本次燈會能夠順利圓滿，最感謝的就是幕後辛苦執勤、堅守崗位的每位同仁。

平鎮警分局分局長李建民表示，無論是交通或治安，都是警察的首要工作，同仁當責無旁貸。為讓民眾賞燈安全便利無虞，這次燈會活動出勤警力，除規畫交通警察及義交維持各重要路口及展場周邊交通秩序外，因桃園市是國門之都，不少外籍遊客將桃園列為旅遊的首站，所以特別編排了外事警察能在第一時間服務外籍遊客，亦有編排偵查隊便衣防竊勤務，為的就是讓來賞燈的民眾都能放心，享受一個安全又難忘的假期。

(中時 )