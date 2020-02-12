明白天鋒前環境不穩定 晚間各地降雨逐漸明顯。（摘自天氣風險）

今（12日）全台出現好天氣，但氣象局指出，好天氣只剩明（13）上半天，周四晚間左右會有一新鋒面來到，預計到周五全台都會有雨勢。氣象專家彭啟明指出，此波鋒面恐會出現雷陣雨。另外星期日受新一波鋒面影響，全台乾冷，低溫下探10-11度，達寒流等級。

根據氣象專家彭啟明在《天氣風險》指出，雖然近日溫度回暖，但艷陽高照的好天氣剩下半天，周四晚間左右會有新一波鋒面來到，至周五（14）全台皆有雨勢出現，其中更不乏有雷陣雨。周五過後到周六會有一段過渡期，周六（15）將有新一波乾冷鋒面到來，周日（16）全台氣溫極凍。

氣象局《報天氣》提醒，周日起將有明顯降溫，預估這波冷空氣會持續到下周三（19）才逐漸回暖，此波低溫更不能忽視，局部地區恐出現10度以下低溫，屆時請民眾注意保暖。

至於空品部分，彭啟明表示，近日因吹東南風關係，西半部汙染物累積許多汙染物，正所謂「好天氣不見得有好空氣」，但此情況等到周四鋒面來到就會有改善，雨勢會帶走髒空氣。

氣象專家彭啟明在《天氣風險》指出，周六（15）將有新一波乾冷鋒面到來，周日（16）全台氣溫極凍。（摘自臉書：天氣風險）

(中時電子報)