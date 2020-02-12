石油輸出國家組織（OPEC）12日發布報告，鑑於新冠肺炎疫情恐打擊原油需求，下修今年全球石油需求成長展望，增幅減到每日99萬桶，這可能促使OPEC及其他非OPEC產油國在近期內擴大減產。

OPEC周三發布最新月度報告，將2020年全球石油需求成長預估，調降到每日99萬桶，較前月報告的估值減少23萬桶。OPEC同時將今年全球經濟率預估下修至3％

OPEC報告指出：「今年上半在中國爆發的新型冠狀病毒疫情，是促成此次需求展望下修的主因。」OPEC另補充提到：「除了冠狀病毒相關的衝擊外，歐元區和印度經濟疲軟，也是全球成長預估下調的原因。」

新冠肺炎疫情蔓延，引發邊境關閉、航班取消、中國多個城市封城等後續效應，導致國際油價今年來暴跌將近17％。

OPEC指出，倫敦布蘭特原油今年來已跌16.5％，紐約原油期貨今年至今累跌16.9％。基金經理人看空油價，理由是地緣政治緊張雖減緩，但投資人轉而憂心冠狀病毒疫情對全球經濟和原油需求的衝擊。

中國是全球最大原油進口國，近幾周來華爾街銀行紛紛下砍該全球第2大經濟體今年的經濟成長預估。OPEC亦將中國今年上半每日石油需求量，多減了20萬桶。

此預測全球石油需求貧弱的報告一出，讓OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國，更有在近期內擴大減產的理由。

OPEC及其盟友去年12月才達成新的減產協議，將每日原油產量額外再減50萬桶，使該聯盟每日減產量擴大到170萬桶左右。

本月8日OPEC輪值主席阿卡波（Mohamed Arkab）表示，因應新冠肺炎疫情的衝擊，原訂3月到期的減產協議，將延長到今年底為止。

(工商 )