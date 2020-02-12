針對新冠疫情的產業紓困，經濟部共匡列160億經費，將以疫情中、疫情後兩階段來對受害的內需產業、餐飲、零售、市場提供補助，包括讓門市進行公共衛生改善、資金貸款展延、商圈大型促銷活動等。對於民眾最有興趣的振興抵用券，目前面額尚未設定，但會附帶使用範圍，需到某些商圈、餐飲、通路消費才可以折抵。

經濟部評估，這波受新冠肺炎影響的國內餐飲、零售、商圈、夜市等通路，營業額，平均大概掉10％到20％不等，生意都受影響。未來160億擬以「疫情中」與「疫情後」兩個階段協助。在此刻疫情蔓延中時，會先補助夜市、市場等通路，讓業者進行環境衛生與門面改善，像是更換照明設備、通風設備等，藉此提升來客率。

等疫情過去之後，經濟部將兵分多路給予中小企業、零售通路資助，包括公司的貸款展延、利息補貼，並在各商圈舉辦大型促銷活動，並對會展補助讓其舉辦大型展覽，活絡交易買氣。

至於振興抵用券，經濟部表示，並不會像過去消費券純當現金，而會設定使用條件與範圍。例如必須前往某些地點(商圈、餐飲)消費、或進行某些消費行為才可以折抵，後者可考慮結合行動支付方式等。但每張抵用券面額多少還要討論，原則會高於夜市抵用券50元，不過這些都還要做詳細討論，目前尚未明確。

(中時 )