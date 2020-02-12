上月28日晚間，屏東郭姓老婦人騎鐵馬外出倒垃圾，行經歸仁路時遭1輛機車撞擊、經送醫後不治，肇事騎士事後不見蹤影；警方經調閱監視器抽絲剝繭，終於找到19歲李姓學生，他坦言是因無照駕駛、才會心虛逃逸。

(中時 )