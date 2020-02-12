無照駕駛心虛 男學生撞死人肇逃 23:312020/02/12 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男學生因無照駕駛，肇事後不顧傷者安危、選擇逃逸。(翻攝畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上月28日晚間，屏東郭姓老婦人騎鐵馬外出倒垃圾，行經歸仁路時遭1輛機車撞擊、經送醫後不治，肇事騎士事後不見蹤影；警方經調閱監視器抽絲剝繭，終於找到19歲李姓學生，他坦言是因無照駕駛、才會心虛逃逸。 (中時 ) #屏東 #駕駛 #無照駕駛 #無照 #不治 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑因變換車道方向不當 重機車駕駛送醫不治 10:192020/02/08 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 14:022020/02/10 社會 屏東酒廠啟動75度酒精生產線 酒廠籲勿搶購囤貨 16:482020/02/10 生活 疑駕駛身體不適 客運雪隧撞壁 駕駛重傷5乘客輕傷 20:322020/02/10 社會 中市垃圾車與機車發生撞擊 7旬男騎士送醫不治 21:352020/02/10 社會 男酒駕肇事1死2傷 法官重判8年 10:522020/02/11 社會 開車睡著狂踩油門 百萬賓士直撞3店家 09:222020/02/12 社會 機車狂飆變換車道 猛撞轎車送身亡 13:492020/02/12 社會 這年齡層最常酒駕肇事！高市交大連3天大執法 17:492020/02/12 社會 北市計程車駕駛13日起配給口罩 18:042020/02/12 生活 社會熱門新聞 新冠病毒肆虐台商返台沒人敢載 他寒夜拎行李走了8小時 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 大漢達達壞事做絕 4幫眾收押禁見 寶瓶星號乘客趴趴走 花蓮運動中心封館防疫 - 社會 女大生未兩段左轉 計程車撞飛慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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