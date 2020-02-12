（「台北國際烘焙暨設備展」往年都吸引超過14～17萬人次參觀，是國內年度最大的烘焙業界盛事。製圖／劉馥瑜）

年度最大烘焙盛事「台北國際烘焙暨設備展」原訂2020年3月12～15日舉辦，主辦單位12日表示，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，經台北市糕餅商業同業公會協調後，決定將延至7月30日至8月2日舉行。而這也是烘焙展20年以來，首度延期！

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓說，由於台北國際烘焙展是國際性的展會，有許多來自歐洲、美國、東協等國家的廠商、買主，還有準備來台參加世界盃青年烘焙賽事的選手等，考量疫情在全球的影響性，為減少民眾群聚風險，因此決定展延。

周正訓坦言，大展延期後，估計參展廠商規模可能會減少二至三成，除了該檔期可取得的攤位數就比原先少，加上6月還有食品展，部分廠商可能會擇一參展。

事實上，今年台北國際烘焙展原本有機會創新紀錄！據主辦單位統計，原先有403家廠商參展、共計1,859個攤位，創下烘焙展史上最大規模，食品大廠包括南僑、統一、德麥都有參展，攤位數也是今年展場前三大。

其他還有聯華、台灣大食品、開元食品、富味鄉、盛發興食品（飛燕煉乳）、好帝一食品（牛頭牌）等食品業者，以及銓麥、新麥、三能等機械及設備商，還有阿默、一之軒、法蘭司、聖瑪莉、順成蛋糕等烘焙名店，原先都已準備參展。

至於延期後，確定參展的廠商家數及攤位數，則有待主辦單位進行調查盤點，預計將在2月底前統計完畢。

(工商 )