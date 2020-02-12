董至成12日爆出與老婆羅若云21年的婚姻岌岌可危，董至成有意挽回太太的心，如今卻有消息指出太太與兒子游泳女教練小恩出軌。

董嫂長相漂亮。（星浪娛樂提供）

塔羅牌老師小孟老師則指出，以生肖來說屬蛇的今年婚姻不好，容易在婚姻上做錯決定。他幫董至成的婚姻抽到吊人牌，代表兩人情已逝只是在拖，離婚機率90分，但董哥仍會捨不得放手，董至成的命盤裡要有老婆幫忙才會大旺，倘若真的分開會影響董至成的事業，董至成還會因此得到心情不好的疾病。

塔羅牌老師小孟老師則認為二人離婚機率90分，但董至成仍會捨不得放手。（太鴻經紀提供）

此外，牌面透露若要挽回大嫂，董至成必須要卸下面子，積極工作努力瘦身，身段放軟，才能找回過去熱度，要挽回比較困難;倘若有對象，會讓董哥產生競爭心情，努力追回試試，但最終大嫂還是會下定決心離去，牌面也顯示就算不離婚兩人最終會變成最熟悉的陌生人。他建議要化解婚姻困境，在臥房放香水百合，能刺激兩人性慾，讓平淡的愛火再次點燃。

姓名學江紘均老師則點出董至成姓名，易煩悶、急躁不安、無耐委屈，只能透過改名化解。星座魔女鄭嘉琳表示，董至成太陽魔羯月亮射手，看不出來婚姻有何大問題，應該是溝通卡關，如果不是有人變心，兩人好好相處應該還有救，畢竟還有小孩。

星座魔女鄭嘉琳表示認為兩人好好相處應該還有救。（摘自鄭嘉琳臉書）

姓名學江紘均老師提到，董至成的姓名當中，易煩悶。（中時資料照）

(中時 )