美國知名運動用品大廠Under Armour（UA）周二（11日）公布上季財報不僅表現不佳，此外受到新冠肺炎疫情衝擊與北美業務持續疲弱，2020年獲利前景也難見起色。受到該利空衝擊下，UA股價周二重摔18.88％到16.59美元。

UA表示，由於肺炎疫情持續擴大，預料將使今年首季營收遭到重創，減少5千到6千萬美元。它目前在中國市場約有6百家分店。2020年全年營收也將受到拖累，減幅約在低個位數，遠不如市場預期的4.2％增幅。

此外該業者還發布去年第四季財報，結果虧損1530萬美元、至於前年同期則為獲利420萬美元。營收雖然增加3.69％至14.41億美元，但也低於市場預期的14.7億美元。

UA並指出，上季北美市場依然陷入低迷，銷售減少2％。然而今年該市場銷售預估仍將以個位數幅度下滑。北美是UA最大市場，占其營收高達7成。

不過近來因為不敵耐吉與愛迪達等強敵進逼，迫使UA必須在零售連鎖商店與百貨公司進行削價策略以刺激買氣，但也因此對於獲利造成嚴重擠壓。

(工商 )