韓國Kospi指數12日上漲0.69％或15.26點，收2,238.38點，改寫1月23日以來新高。受到大陸新冠肺炎新增病例減少影響，投資人對於疫情擔憂降低，因此提振韓國股市表現。Kospi指數過去30個交易日以來累計上漲1.5％，今年迄今累漲1.85％。大陸藥商針對肺炎患者開始進行臨床試驗，此消息帶動韓國相關個股12日股價攀升。

(工商 )