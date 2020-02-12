肺炎疫情退燒 韓股改寫三周新高 23:332020/02/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國Kospi指數12日上漲0.69％或15.26點，收2,238.38點，改寫1月23日以來新高。受到大陸新冠肺炎新增病例減少影響，投資人對於疫情擔憂降低，因此提振韓國股市表現。Kospi指數過去30個交易日以來累計上漲1.5％，今年迄今累漲1.85％。大陸藥商針對肺炎患者開始進行臨床試驗，此消息帶動韓國相關個股12日股價攀升。 (工商 ) #韓國 #Kospi #指數 #大陸 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年毛利率41.9％ 四年新高 04:092020/02/08 財經要聞 NBA》暴龍驚險撕網 隊史新高14連勝 10:582020/02/09 體育 《業績-其他電子》弘塑1月營收同期新高，年增26.6％ 09:432020/02/10 財經 紅馬1月合併營收10.8億元 年增47％創歷史新高 14:322020/02/10 財經 《金融》信用卡簽帳去年衝3.22兆元，創雙新高 08:012020/02/12 財經 《業績-半導體》穩懋去年每股賺10.59元，Q1營收估季減逾11％ 15:232020/02/12 財經 春節日增5千萬用戶玩遊戲 騰訊股價創20個月新高 15:522020/02/12 財經 《韓股》陸新冠肺炎新增病例減少，韓股創3周新高 15:572020/02/12 財經 崇越科技1月營收 創歷史同期新高 19:002020/02/12 財經 2019美國家庭負債暴增18兆元 創金融危機來新高 21:062020/02/12 國際 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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