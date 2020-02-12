新冠肺炎新增病例減少 黃金避險需求下降 23:342020/02/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價12日盤中下跌0.2％，每盎司報1,564.15美元，而紐約4月期金亦下跌0.2％，每盎司報1,567.5美元。由於新冠肺炎大陸單日新增病例減少，傳染病專家鍾南山評估疫情可望在4月前結束，促使市場避險需求下降，加上美元徘徊在四個月高點附近，兩大因素使得金價周三承壓。 (工商 ) #新冠肺炎 #新增病例 #避險 #每盎司 #黃金 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北首次公布新冠肺炎病死率為2.88％ 10:532020/02/09 兩岸 陸專家：新冠肺炎癒後6個月內不會再得 10:582020/02/09 兩岸 力阻新冠肺炎 海口網約車暫停營運 12:012020/02/09 兩岸 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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