黃金現貨價12日盤中下跌0.2％，每盎司報1,564.15美元，而紐約4月期金亦下跌0.2％，每盎司報1,567.5美元。由於新冠肺炎大陸單日新增病例減少，傳染病專家鍾南山評估疫情可望在4月前結束，促使市場避險需求下降，加上美元徘徊在四個月高點附近，兩大因素使得金價周三承壓。

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