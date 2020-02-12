（統一超商宣布，承接經營的國道仁德服務區，歷經6個多月的改裝，於2月12日全面完工重新開幕。圖／業者提供）

超商雙雄爭搶國道休息區商機！繼全家去年底搶進蘇澳服務區後，統一超商仁德服務區也在12日改裝重開幕，不僅南、北兩站規模各擴大50％，導入可快速購物的「智FUN機」，還有多間知名連鎖餐飲品牌及在地伴手禮店等，預計一年將服務逾200萬人次，帶動業績較改裝前成長二至三成。

統一超商自2005年起承接仁德服務區，2019年下半年展開為期6個月的大規模改裝。統一超表示，此次改裝後引進逾22個櫃位，在南北兩站分別以懷舊跟科技元素兩大意境，並擴增2樓使用空間，增設多項服務設施，如與中興保全連線的駕駛人休憩室、無障礙淋浴間、五星級哺集乳室等，希望打造全新的仁德服務區。

統一超指出，該服務區有兩家7-ELEVEN門市，四台「智FUN機」，還有11家連鎖知名的餐飲品牌，包括摩斯漢堡、禾記嫩骨飯、五花馬水餃、水巷茶弄等，地伴手禮則有台南周氏府城伴手禮、網紅打卡的日式厚鬆餅王子神谷，以及使用在地水果食材的好特蔬等，總計超過22個櫃位，估計提供近百個就業機會。

至此，統一超目前經營的商場共53個，包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類，一年服務約6,000萬人次。其中，國道服務區除了仁德，還有泰安。

無獨有偶，全家最新承接的國道蘇澳服務區於去年12月30日開幕，搶在蘇花改全線通車及農曆春節前，大搶觀光商機。全家估計，該服務區一年將服務超過百萬人次旅客，年營業額衝1億元。而這也是全家繼新營、石碇之後，搶進的第三個國道服務區。

全家指出，蘇澳服務區開幕迄今整體表現佳，尤其獨家導入的宜、花、東知名伴手禮品牌，如諾貝爾奶凍、曾記麻糬等，還有匯集宜蘭在地特色的小吃，都很受消費者歡迎。

目前全家全台共24個商場，包括學校、交通、廠辦、醫院四大類型。據全家統計，2019年全家商場總營業額達20億，一年共服務逾2,500萬人次，其中又以交通類貢獻度最高，營收及獲利占比高達一半。

(工商 )