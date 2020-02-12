大專最高1年可領取12萬元、高中生8萬元的獎學金。(蔡依珍攝)

鄭文燦現場親筆簽名送書，宛如簽書會。(蔡依珍攝)

學生送上感謝卡片。(蔡依珍攝)

中央大學陳舜啟代表致感謝詞，坦言能夠順利、安心的學習，真的是得來不易的事情。(蔡依珍攝)

桃園市府12日頒發希望工程獎助學金，這也是全國政府設立的獎學金中金額最高的，市長鄭文燦以自身經驗，勉勵得獎的16名學生，「只有經歷過貧窮挑戰，才知道人生真正道理！」贈送一人一本親筆簽名的《鄭文燦模式：超越對立‧翻轉桃園》一書，期勉受獎學生不要向命運低頭。

第13屆希望工程獎助學金共有9位大專生、7位高中職生獲獎，大專最高1年可領取12萬元、高中生8萬元的獎學金，鄭文燦親自頒獎勉勵，他說桃園是各地方政府中，提供最高額獎學金的縣市，期能透過市府資源，勉勵弱勢的莘莘學子向上提升、發揮潛能，在人生的旅途中得到支持。

「只有經歷過貧窮挑戰才知道人生真正道理！」鄭文燦笑言自己也是「打工少年仔」，從高中就開始家教賺錢、一路做到大學，雖然每個人起跑點不一樣，但仍期許每個人都不要氣餒，他也贈送親筆簽名的《鄭文燦模式：超越對立‧翻轉桃園》一書，以自己的求學歷程和人生哲學勉勵學生，遇失敗或挫折時能永不放棄，而在成功、得到成就時，要學習包容、付出，「我的人生哲學給大家參考，希望大家能夠翻轉人生！」

就讀輔仁大學社工系2年級的張嘉玲同學，今年已是第4年申請，母親為新住民，父親在10歲時便因意外過世。張同學從1歲開始即因父母工作之故，轉由姑姑照顧。父親過世後，母親帶著哥哥四處打零工為生，哥哥因罹患高血壓等問題，求職不順，目前處於失業狀態；母親收入不豐，罹患糖尿病且近年兩眼因白內障施行手術，生活實在入不敷出，無力負擔張同學的生活。所以張同學所有開銷全都仰賴各界獎助學金的資助。張同學目前居住在姑姑家，但姑姑已經辭世。張同學盼望能透過獎助學金減輕經濟的壓力，期許自己能夠在大學四年內學有專精，學以致用，未來成為一位社工人，為社會貢獻最大的心力。

就讀宜蘭大學環境工程學系2年級的黃佳瑩同學，父親患有糖尿病，由母親辛苦扛起家裡6口經濟重擔。黃同學在班上成績名列前茅，且行有餘力在校輔導同學微積分課業。雖然家中經濟不好，但黃同學不因此自悲或自暴自棄。捨不得讓母親這麼辛苦，她期望自己畢業後能夠找份穩定工作，讓一肩扛起20年家計的母親可以休息。

就讀中央大學電機工程學系3年級的陳舜啟同學，父親因為腦中風而臥病在床，生活無法自理，母親是來自馬來西亞的新移民，從事家庭代工。陳同學目前的生活費和其他的開銷完全靠自己打工負擔，但因父親的醫療和生活基本開銷大，家庭經濟仍然入不敷出。陳同學在校成績優異，領過兩次書卷獎，他希望透過自己的努力改變家庭的社經地位，讓家庭成員能夠有更好的生活。

就讀亞洲大學經營管理學系4年級的魏歆慈同學，今年是第2年獲得補助。父母離異後，母親一人肩負一家5口生計，魏同學不放棄任何學習的機會，妥善利用大學階段的時間將英文學好，多考一些實用的證照，為將來所用。她希望利用大四時間去實習累積工作經驗。因為感受到社會大眾及政府在求學階段的幫忙，希望自己將來行有餘力，能回饋社會！

就讀長庚科技大學護理系3年級的胡愉媗同學，來自單親家庭，父親因病驟逝，由新住民母親獨自扶養長大。父親身體不好，所以胡同學從小就學習照顧別人和獨立自主，也從小立志要往醫護這條路邁進。胡同學在校積極參與社團活動，如：幫民眾健診、帶小朋友參訪原住民小學及參加志工隊...等，這些對她來而言都是寶貴的經驗。

就讀臺灣藝術大學音樂系1年級的蕭郁潔同學，父親是自由業，開計程車維生，但因近日景氣不佳，很難賺取家裡所有開銷。1年前遭逢車禍，車禍後車子全毀報銷，父親無法工作。母親是家管，身體體弱多病。2年前奶奶及外婆相繼過世，外公則中風14年，喪葬費用及支出甚多，家中經濟也每況愈下。蕭同學希望能夠順利考上師培生公費生，計畫以及爭取交換學生計畫，也希望能夠主修戲劇，將來能夠當位表演者，並能成為有能力的人，盡可能地去幫助他人。

就讀新生醫護管理專科學校口腔衛生科4年級的陳思穎同學，年幼時父親過世，由母親一肩扛起家裡經濟重擔。陳同學謹記母親的叮嚀，不輕言放棄、認真學習，並以樂觀心情面對各種挑戰。因為母親希望她未來能夠當一位醫護人員，幫助需要的人，所以她選擇就讀新生醫專，並要求自己考進前三名。

就讀新生醫護管理專科學校幼兒保育科4年級的陳姵妏同學，父親是航餐運送員，母親因為車禍導致行動不方便，無法工作，所以家中開銷很大。陳同學希望未來能順利就業，成為一位優秀的教保員，賺取穩定的收入，幫助家中經濟。

就讀彰化師範大學特教系4年級的錢育慧同學，父母親皆是重度的小兒麻痺患者，年邁的阿嬤自她國小2年級起從事拾荒，直到去年身體狀況無法負荷，弟弟則是有先天性腎臟病，須定期回診追蹤及服藥。雖然在困難的家庭中成長，但家人超越常人的堅忍態度深深影響著她，富足她的心靈之餘，也造就了不輕言放棄的性格。未來她將持續努力增進多方專業知能，提升教學專業的豐富與多元性。

就讀武陵高中3年級的陳詠璇同學，來自單親

家庭，今年是第2年獲得補助。陳同學有1位患有第一型糖尿病的姊姊，一家3口的開銷，全靠母親從事房屋仲介的收入，並不穩定。陳同學在學校工讀，希望在兼顧學業成績外，亦能減輕家庭經濟負擔。寒暑假期間參加學校的志工營到偏鄉陪伴小孩，透過不斷的學習累積經驗，期望將來有能力時，能為社會貢獻一份心力，讓這份愛心源源不絕的在社會上傳遞下去。

就讀南崁高中3年級的湯敏同學，同樣來自單親家庭，今年是第2年獲得補助。雖然在貧困的環境中成長，從不怨天尤人，反而勤奮讀書以求翻轉社會地位。湯同學希望能夠就讀與社會科學相關的科系，出社會想進入NGO工作，或擔任社工等職業，能為鄉土以及弱勢族群盡一份心力。

就讀大興高中汽車科3年級的楊士明同學，來自單親家庭，年幼時父親離世。在學校，他積極參與各種競賽，在高中職小型水力發電設計比賽、全國中學生小論文比賽及專業汽車英文、創意專題競賽等各項競賽都獲得不錯的成績，他希望自己能夠考上動力機械群第一志願-臺北科技大學，並藉由此次機會能夠減輕家裡負擔，讓母親能夠不要這麼辛苦。

同樣也就讀大興高中汽車科3年級的王健龍同學，家中有三兄弟就學，因而學費開銷帶給父母親很大的負擔。王同學對汽車修護有強烈的熱誠，目標是成為一位專業的汽車修護設計師。在今年的臺灣節能競賽中，他也獲得了金牌的亮眼成績。

就讀成功工商機械科2年級的陳冠勳同學，父母離異，與母親、姐姐及外婆一起生活，家中經濟都是由母親一人負擔。陳同學為了爭取獎學金而拚命唸書，讓家裡能有多一點的金錢可以運用，他在學校同時也是籃球隊的一員，希望這份獎學金可以減輕母親的負擔。

就讀桃園高中三年級的洪謝允同學，年初父母離異，目前與祖父母及母親同住。母親須同時負擔他與哥哥的學雜費及生活費，家中生活開銷，以及每月的房貸，以單薪實難以應付。洪同學在不補習的狀況下，仍能維持不錯的成績，他希望未來能就讀臺大醫檢系，並以法醫為目標。

就讀內壢高中三年級的林相宇同學，來自單親家庭，家中有母親及兩位弟弟，儘管生活困苦，他還是能夠感受到家人帶來的溫暖，並能在生活中對他人主動釋出善意和關心。林同學總是盡力把握每一次考試，為的不只是自己，也為了辛苦扶養他長大的家人。

(中時 )