外貿協會於12日舉辦「智慧醫療拓銷新思維論壇」，貿協秘書長葉明水指出，台灣2019年醫材出口值為33.1億美元，即便面臨美中貿易戰，仍能穩定成長，台灣醫材公會理事長洪盛隆則針對目前新冠肺炎疫情蔓延強調，防疫產品需求大增，台灣醫材業也有望受惠於轉單效應。

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）及台灣國際醫材製造及零組件展將於6月11日至13日於南港展覽2館展出，展覽內容擴及製造商、醫院、社區及居家環境。葉明水表示，已加強國際宣導「台灣並非主要疫區」，讓參展者、買主放心來台，期盼展覽盡量照常舉行。

貿協原訂3月初舉辦的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」將延後到5月14日舉行，3月中登場的台灣國際遊艇展則在高雄市政府堅持下往後延；貿協指出，貿協自辦專業展，涉及全球專業市場採購，仍期以不受疫情影響為前提，展覽能盡量照常舉行。

貿協去年整併台灣國際醫療暨健康照護展及台灣國際醫材製造及零組件展轉型，強化醫療科技及醫材製造，共吸引來自47個國家，326家參展商，620個攤位，超過6,000名通路商、進出口商、醫院、診所等前來觀展，總計觀展人次超過5萬人，採購商機達1.2億美元。

(工商 )