肺炎疫情降溫 提振周三油價 23:332020/02/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油3月期貨價12日盤中勁揚1.5％，每桶報50.68美元，而倫敦布蘭特4月期油大漲2.1％，每桶報55.13美元。新冠肺炎疫情似乎出現退燒跡象，大陸官方公布湖北11日單日新增病例降至一月底以來最低，投資人預期全球最大原油進口國大陸需求可望回升，加上石油輸出國家組織（OPEC）打算加大減產力道，因此帶動油價走高。 (工商 ) #油價 #每桶 #一月底 #肺炎疫情 #降溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－市場繼續焦點關注肺炎疫情發展 04:092020/02/08 全球財經 賴清德：美友人關切武漢肺炎疫情 10:152020/02/09 政治 對抗新冠肺炎疫情 台南廟宇要辦法會安撫民心 13:122020/02/09 生活 致富膠囊－肺炎疫情僅是短線影響 04:102020/02/10 投資理財 WHO秘書長：專家團隊前往北京 調查武漢肺炎疫情 07:432020/02/10 國際 新型肺炎疫情不止 中小型旅行社恐掀倒閉潮 10:412020/02/10 財經 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 肺炎疫情哪國第二慘？答案一面倒 13:452020/02/10 日常 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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