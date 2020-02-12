紐約西德州原油3月期貨價12日盤中勁揚1.5％，每桶報50.68美元，而倫敦布蘭特4月期油大漲2.1％，每桶報55.13美元。新冠肺炎疫情似乎出現退燒跡象，大陸官方公布湖北11日單日新增病例降至一月底以來最低，投資人預期全球最大原油進口國大陸需求可望回升，加上石油輸出國家組織（OPEC）打算加大減產力道，因此帶動油價走高。

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