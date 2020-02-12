全球庫存量預估增加 小麥價格下跌 23:332020/02/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍小麥期貨12日盤中下跌0.3％，每英斗報5.4050美元，創下去年12月16日以來新低，主因在於美國農業部（USDA）對於全球小麥庫存量預估超乎市場預期。USDA在最新月報預測，全球2019～2020年小麥庫存量約為288.03百萬公噸（million tonne），與先前預估變化不大，但高於分析師預期的287.44百萬公噸。 (工商 ) #小麥 #庫存 #USDA #萬公噸 #價格下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 送警「湖北口罩」 南市衛生局：戰備庫存安心用 10:202020/02/09 社會 華相科技智能管理 大降生產成本 04:102020/02/10 產業特刊 《商情》庫存增加，打壓上周五LME期鋅下挫2.8％ 10:002020/02/10 財經 國巨傳3月漲價30％ 04:102020/02/11 財經要聞 《商情》庫存增加，拖累周一LME期鋅連3挫 10:002020/02/11 財經 缺工又缺料 關鍵元件 急單湧現 04:102020/02/12 財經要聞 陸速食麵需求暴增 廠商加緊恢復供應 04:102020/02/12 全球財經 景碩、華邦電 外資高分貝喊進 04:102020/02/12 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－OPEC＋動向未明 原油期走疲 04:102020/02/12 證券．權證 《熱門族群》陸廠復工使DRAM價續看漲，記憶體廠受惠 10:342020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。