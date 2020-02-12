芝加哥期貨交易所（CBOT）最活躍小麥期貨12日盤中下跌0.3％，每英斗報5.4050美元，創下去年12月16日以來新低，主因在於美國農業部（USDA）對於全球小麥庫存量預估超乎市場預期。USDA在最新月報預測，全球2019～2020年小麥庫存量約為288.03百萬公噸（million tonne），與先前預估變化不大，但高於分析師預期的287.44百萬公噸。

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