日本政府有意與亞馬遜簽定至2026財年止、價值超過300億日圓（約2.73億美元）的雲端合約，擬委託亞馬遜雲端運算部門AWS，將日本官方人力資源系統和文件管理工具移至雲端。

截至11日止，亞馬遜創下股價連續四個交易日上漲紀錄，期間漲幅超過5％。自亞馬遜在1月底公布亮麗的業績後，股價漲勢凌厲，漲幅超過15％，為市值增添1,416億美元至1.07兆美元，擠下谷歌坐上美國市值第三大企業。

亞馬遜股價在過去三個月勁升21.7％，同期道瓊工業指數漲幅為5.8％。

根據日經報導，日本政府基於亞馬遜雲端服務的價格和品質，預計在春季正式選定亞馬遜，為其建立20個核心政府雲端系統，並計劃在4至8年內，將各部會和機構的系統移至雲端。

雲端系統的成本估計只有現行維護費用的三分之一，同時也能節省人力和提升生產力。日本政府考慮到安全問題，要求雲端服務業者在日本設立資料中心。

全球雲端產業由AWS、微軟和谷歌主宰。截至目前，日本政府的技術需求皆依賴本國業者，例如NTT Data，不過日方本次並未選擇國內業者來建立政府雲。

日本企業的雲端技術現階段仍落後於美國科技巨頭，許多業者仍需要依賴海外企業提供額外服務，例如NTT Data協企業利用AWS的服務。 此外，日本政府引進雲端系統的速度也較歐美國家慢，擔心資料外洩可能是原因之一。

(工商 )