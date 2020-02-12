美國總統川普屢屢誇口美股上漲是他的功勞，11日他在白宮記者會，將美國四家市值破兆美元的科技巨擘，稱為是「MAGA」俱樂部，而MAGA正是「讓美國再次偉大」的縮寫。

川普11日在白宮橢圓辦公室記者會，將美國四家市值逾兆美元的企業－微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon），稱為是「MAGA」俱樂部，MAGA恰好是川普競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。

川普表示：「144天來，美國股市迭創新高，這意味著401k退休福利計畫，這意味著就業。美國四家市值兆美元企業：微軟、蘋果、谷歌和亞馬遜，你們是MAGA，兆美元俱樂部。」

MAGA一詞也是華爾街用來稱帶領大盤上漲的股票。四家兆美元市值企業單單在2020年，便讓美股市值增加5,200億美元。

電商巨頭亞馬遜甫於4日擠身兆美元俱樂部，正式成為美國史上市值超越1兆美元的企業，加入微軟、蘋果和谷歌的行列。

以11日美股收盤價計算，微軟市值達1.4兆美元，位居美國市值龍頭，蘋果以1.39兆美元緊追在後，亞馬遜目前市值在1.07兆美元，領先谷歌的1.03兆美元。亞馬遜與谷歌11日股價雙雙刷新收盤新高。

川普不時將美股上漲歸功於自己的政策。美國股市正經歷史上最長牛市，美股大多頭自2009年前總統歐巴馬時期開始，延續至川普任內。

值得一提的是，川普內閣與部分科技大廠有時關係緊張。在川普發言的數小時前，美國聯邦貿易委員會（FTC）才宣布將調查上述四家大廠先前的收購計畫。調查範圍也包括臉書。

FTC將要求這些企業額外提供2010年至2019年收購案的資訊。

(工商 )