工研院產科國際所「新冠肺炎對台產業影響分析」出爐，這是第一個對疫情衝擊產業全面分析的政府智庫報告。在檢視20個產業後，報告指即便在最保守情境(大部分廠商如期復工，疫情可控制)下，仍將有汽機車零組件、網通、電路板、手機組裝等11項產業可能受影響而減產，衝擊上半年營收。

至於如果出現最悲觀情境(無法如期開工、疫情不可控制)，則該報告指20類產業成長動能都會受影響。工研院產科國際所表示，如疫情持續延燒，封城或封閉式管理城市增加，預期心理轉向悲觀，將使大陸上游生產端變得保守，進而減少原料與設備的採購，對以中國市場為主要動能的台灣產業會產生明顯衝擊。

肺炎疫情使中國內地逾 80 座城市封城或封閉式管理，引發的問題包括上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人貨斷流影響，工研院產科國際所第一時間動員所內全領域專家，就半導體、顯示面板、 網路通訊、手機組裝、電路板、石化、、生技醫藥等20項產業 ，從產業發展現況、兩岸分工模式，以保守與悲觀兩種情境去推演產業影響。

報告強調，產業以「借力大陸、在地行銷」或「借力大陸、行銷世界」兩類型受衝擊最大，也就是生產據點、目標市場鎖定大陸內地的，共有網通、鏡頭模組、手機組裝、電路板、被動元件、汽車零組件、工具機、產業機械、風電關鍵零組件、太陽能電池、太陽能模組等11類。而最不受影響的是「台灣製造、行銷世界」類型，例如半導體、顯示面板等。

其所受的衝擊情況，工研院指出，即使在保守情境下，這11類產業也會因在中國大陸產能大，出現人力與物料的短缺現象，進而導致減產，衝擊上半年營收表現。

不過工研院說明，同樣是光學鏡頭、工具機、汽機車零組件業，如果業者是在台灣端生產比重大，有較強的備料庫存與生產調控，影響就會縮小，但仍不可避免受疫情衝擊掉單，上半年獲利減少。

最後工研院對企業與政府兩端提出建議，針對此次疫情，企業必須加速海外布局，引進智慧製造減低勞力需求，政府則應彈性法規、投資引導、優化環境來協助企業面對困境。

工研院產科國際所副所長鐘俊元說明，在大陸的廠商即使這波能復工，也因為工人要隔離、要搶機具，不會馬上恢復產能，受疫情影響勢必會有一陣子。建議政府短期鬆綁如勞基法對工時的限制，讓廠商可以彈性運用人力。

(中時 )