台灣超商林立，其中咖啡更是四大超商間比拚的重頭戲，近幾年來咖啡經濟「強強滾」，超商咖啡以不是特色，結合人性化的「數位寄杯」成為賣點。今（12日）統一超商7-11終於跟進其他超商，引進「APP寄杯服務」，但才一推出新功能，就為人詬病，網友直指「無法他店寄杯」這缺失根本「有夠廢」，痛批根本是脫褲子放屁，新功能上線介於有跟沒有之間。

統一超商《7-eleven》今天在「Open Point」 APP上更新後推出最新功能「行動隨時取」，今起將成為四大超商中最後一家跟進數位寄杯的業者。在之前，統一超商的咖啡機杯都依賴人力登記在「小白單」上，行動隨時取功能推出後，可在APP上選購，於門市結帳，往後寄杯都可從APP上查閱。

不過才剛推出新功能，統一就被民眾狂吐槽，指出這更新「有夠廢」。在PTT《CVS》版上，網友點出統一超商的「行動隨時取」有一大缺失，就是「不能跨店取貨」。網友指出7-11這次更新，只有將以往店內紙本寄杯改為數位寄杯，和其他超商將比，少了最重要，也最便利的「他店寄杯」功能。到超商購買咖啡，依舊只能原店買原店取，老實說，沒什麼意義，根本是「脫褲子放屁」。

另外咖啡優惠，超商祭出購買咖啡享最低74折，更被網友酸「看不懂」。有人指出，一些超商單店優惠都比74折低了，何況還要買50杯才享有此折扣。而APP上也不能線上購買，要到超商給店家刷條碼才能結帳，更被網友嗆「繼續喝全家，等能跨店再叫我」、「早就被全家打趴在地上磨了」。

據統一超商官網指出，目前咖啡樹為寄杯只有開放原店購買，原店取貨，至於他店取貨功能，日後才會陸續推出。

統一超商官網指出，目前咖啡樹為寄杯只有開放原店購買，原店取貨，因此被網友砲轟。（摘自統一超商網站）

統一超商《7-eleven》今天在「Open Point」 APP上更新後推出最新功能「行動隨時取」，今起將成為四大超商中最後一家跟進數位寄杯的業者。（摘自YouTube：Channel7eleven）

(中時電子報)