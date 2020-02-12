新冠病毒肆虐，尤其是從中國大陸回來的台商，原本濃濃的鄉情，卻被視如「瘟神」拒而遠之。一名住中部台商日前搭船趕在停航前返抵金門，轉搭飛機回到台中清泉崗機場出來，要搭車回家竟然都被拒載，由於已是深夜，打給親友也沒人願意出門，迫不得已，他拎著沉重行李，冒著寒風花8小時一路從機場走了40多公里路，向一處區公所求救，才輾轉回到家。

今天這件台商歷經艱辛的遙迢返鄉路傳出後，許多人認為鄉親們太冷漠，也暴露國人對新冠病毒防疫的無知，警方說，如果這名台商返台時沒有發燒、咳嗽症狀，在遇困境第一時間向機場求援，或是路上有經過警局，都可以直接告知情況，警方會通知衛生單位按照SOP檢驗確認為陰性後，協助叫車讓他返家。

據了解，這名台商政府10日停止前，小三通抵金門後，搭上末班飛機。據《ETtoday》新聞雲報導，他心裡還高興馬上與家人團聚，萬萬沒想到，他要搭計程車時，每個人司機知道他是大陸回來，竟然都拒絕載他；轉向自己鄉親求援，也以深夜路途太遠等理由，沒人願意來接他。

後來沒辦法，這名台商只好拖著行李往南徒步行走，寒夜裡，他一個人獨行跨過縣市交界，累了找超商喝杯熱咖啡，稍休息後繼續走，整整走了近8小時，體力將近耗盡，這時看見某鎮公所在眼前，燃起了希望，當時已是早上9點多，公所人員知道他的遭遇，趕緊聯絡他住地的公所人員，派車來接他，在經過檢驗程序後，確認他身體健康，沒有新冠病毒的症狀，目前已回家做自助管理。

(中時電子報)