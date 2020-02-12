寶瓶星檢疫完美落幕 ，徐國勇讚基警為「幕後功臣」。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

寶瓶星檢疫完美落幕 ，徐國勇讚基警為「幕後功臣」。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

寶瓶星檢疫完美落幕 ，徐國勇讚基警為「幕後功臣」。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

為防止新冠肺炎疫區擴散，內政部部長徐國勇於12日下午赴基隆市警察局瞭解防疫工作進度，並轉達總統對在地警察付出的感謝，他表示，防疫不僅是衛福部的工作，警察的協助也是其中一大重點，他也強調「防疫等同作戰，作戰等於國安」，並感謝基隆市警察局為「幕後功臣」大力協助寶瓶星號靠港後進行檢疫，讓檢疫工作能順利完成。

徐國勇更為了落實防疫工作執行，指出防疫重點，其一為「邊境管理」、第二為「入境追蹤」。他強調，防疫要從一開始阻絕境外，邊境管理就是健康聲明書的填寫收受的協助，員警執行相關勤務應落實相關防疫措施，另對於已經入境的確診及潛在風險人員，落實入境追蹤，包含居家隔離、居家檢疫及自主管理，並由衛生單位掌握疫情發展狀況，依強度執行入境後的追蹤。

他也表示，居家為防疫工作的重點，第一個進入點就是隔離點，由衛福部決定居家處所，如果違反相關居家防疫規定，就依傳染病防治法再提升強度至強制隔離，而「將違反居家隔離案件」比照重大刑案辦理，就是為了快速的找到違反居家隔離及居家檢疫對象，並執行強制隔離，並有助於提升防疫成效。

徐國勇更強調，防疫工作任務分工須指揮明確，地方警察機關如有執行疑慮，可以立即向警政署詢問，由共同上級機關下達命令，防疫工作程序跟結果一樣重要，不可因結果而否定防疫的過程，我們也是守住了程序才能阻止可能疫情的擴散，也才能贏的其他國家的尊重。

(中時 )